قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منظومة البيانات الجديدة للمدارس ستقيم مستوى المعلم قبل الطالب.

وأضاف شوقي خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر شاشة "dmc"، أن المنظومة الجديدة تتيح للوزارة متابعة المدرسة ومتابعة المعلمين والطلاب، "وعارفين مين اللي في الحصص والفصول وكل حاجة عن المدرسة والإداريين والطلاب".

وتابع أن الوزارة تحتاج إلى معرفة الكثافات والأولويات حتى تضخ الأموال في مكانها الصحيح، و"بنينا محتوى إلكتروني هائل للصفين الأول والثاني الثانوي، ودي مكتبة أكبر من كل الحاجات اللي سمعت عنها قبل كدا، ودا تفصيلي بالعربي والإنجليزي والفرنساني".

واستطرد: "النظام دا موضوع عليه البنية التحتية لـ2500 مدرسة ودا نفذ خلال 6 أشهر، وهي ملحمة اشتركت فيها الدولة بكل وزاراتها المعنية".