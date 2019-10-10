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واحتل لاعب الزمالك السابق محمود كهربا قائمة تريندات جوجل بعد توقيعه للمارد الأحمر.

محمود كهربا

شن رئيس نادي الزمالك، هجومًا حادًا على محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق السابق، وأفيس البرتغالي الحالي، بعد أنباء انتقاله للنادي الأهلي التي ترددت أمس الأربعاء.

رئيس الزمالك عن انتقال كهربا للأهلي: "لو رجالة طلعوا العقد"

نجح النادي الأهلي، في التعاقد مع محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب نادي الزمالك السابق، والمحترف حاليًا بالدوري البرتغالي.

وقدم أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، مليون جنيه للاعب "مقدم تعاقد"، وحصل على توقيعه بشكل رسمي، وقاموا بالتقاط صور التوقيع، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية، في يناير المقبل، بشكل رسمي.

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع كهربا.. ويمنحه مليون جنيه مقدم تعاقد

سادت حالة من الغضب داخل الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، بسبب تواضع مستوى الأنجولي جيرالدو دا كوستا، خلال التدريبات الأخيرة، بالإضافة لمشاركته المتواضعة للغاية أمام سموحة، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري العام.

فايلر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لبيع جيرالدو والتعاقد مع "كهربا"

منتخب الارجنتين

حول المنتخب الأرجنتيني تأخره أمام نظيره الألماني لتعادل مثير بهدفين لكل فريق خلال المباراة الودية، التي أقيمت على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، معقل نادى بوروسيا دورتموند.

وافتتح سيرجي جنابري، أهداف ألمانيا في الدقيقة 16 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف هافرتز الهدف الثانى في شباك ضيفه الأرجنتيني، بالدقيقة 22 من زمن المباراة.

وعاد المنتخب الأرجنتيني بهدفي التعادل عن طريق كل من نيكولاس ألاريو ولوكاس أوكامبوس في الدقائق 66 و85.

بالفيديو.. الأرجنتين يخطف تعادلًا مثيرًا أمام ألمانيا في غياب ميسي