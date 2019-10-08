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كالدبة التي قتلت صاحبها.. أب ثمين يدهس ابنته خلال نومها بجواره

كالدبة التي قتلت صاحبها.. أب ثمين يدهس ابنته خلال نومها بجواره

طقس اليوم الثلاثاء 8 - 10 - 2019 في مصر والدول العربية

طقس اليوم الثلاثاء 8 - 10 - 2019 في مصر والدول العربية

فيلم الممر ونجومه يحلقون في سماء "جوجل تريند"

فيلم الممر ونجومه يحلقون في سماء "جوجل تريند"

"ماكدونالدز" تطلب توفير حارتين لمن يطلبون الوجبات بالسيارات

"ماكدونالدز" تطلب توفير حارتين لمن يطلبون الوجبات بالسيارات

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بالتفصيل.. "العامة للخدمات الحكومية" تعلن عن مزاد لبيع سيارات وبضائع

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"الوطن" تنفرد.. نص أول مشروع قانون لمجلس الشيوخ

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خلاف على ملكية أرز وأرض.. القصة الكاملة لإلقاء برلماني في "الترعة"

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