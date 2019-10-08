فيلم الممر ونجومه يحلقون في سماء "جوجل تريند"

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محمد فراج

"يا فندم مش المهم إني أوقع طيارة ولا اتنين المهم إن اللي في الطيارة يكون شافني وأنا واقف قدامه مخايفشي".. تلك الجملة التي قالها "هلال" الشخصية التي جسدها الفنان محمد فراج، في أحد مشاهد فيلم الممر، لقائده "نور" -الذي يجسده أحمد عز-؛ لتتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد انتهاء عرض العمل الوطني على الشاشات التلفزيونية لأول مرة مساء أمس.

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"سلوّنا في الصعيد سعادتك تقف لغريمك عينك في عينه ويبقى عارف إنك هتاخد بتارك منه مهما عدت الأيام"، رد العسكري هلال على قائده وهو يبرر أسباب وقوفه دون ساتر وهو يقنص الطيارين الإسرائيليين، الرد الذي جسد به كيف كانت الحرب بين مصر وأسرائيل ثأر شخصي لكل مصري، وكيف أن مسؤولية الوطن كانت ولا تزال أمر شخصي لكل مواطن على أرض مصر.

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فيلم الممر أحمد عز

ملحمة تاريخية، عاش أبطالها الحقيقيون فترة عصيبة في تاريخ مصر، ضحوا من أجل ترابها، منهم من ماتوا فداء الحرية ورفعة مصر، وآخرين عاشوا ليرووا ذكريات النصر بجباه مرفوعة كقمم الجبال، كل هذا وأكثر، جسَّده صناع فيلم "الممر" الذين أرَّخوا تلك الحقبة، وتعمقوا في تفاصيلها.

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منذ بداية عرضه في السينمات نال فيلم الممر استحسان الملايين في مصر، بسبب غياب مثل تجسيد هذه البطولات عن الشاشة الكبيرة منذ سنوات طويلة، واشتياق الجميع لرؤيتها.

وكان لوقع عرض الفيلم عبر التليفزيون احتفالا بذكرى انتصار أكتوبر المجيد، أثرا جميلا، لأنه شق طريقه إلى قلب شريحة أكبر من الشعب المصري، لكي تتعرف على بسالة الجندي المصري وتضحيته.

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن فيلم "الممر" قد أدخل البهجة والسرور على قلوب عدد كبير من المواطنين المصريين: "والله الفيلم ده بمقام تعليم ودراسة وضرب للإرهاب وحاجات كتير جدا.. واللي عمله الممر إمبارح يتدرس".

عمرو أديب: فيلم "الممر" أدخل البهجة والسرور على قلوب المصريين

قال الفنان أحمد رزق، إن الفنان أحمد عز كان دائما يستيقظ الساعة 6 صباحا حتى يتم تمرينه على طريقة ضرب النار في معسكر تابع للقوات المسلحة: "كان فيه مشهد بيضرب فيه بمضاد للطائرات، وكانوا بيحسدوني إني ما بتدربش".

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قال الفنان أحمد رزق، إن فيلم "الممر" هو فيلم درامي في المقام الأول: "لو جالي الدور إني ضابط مقاتل ما كانش هيبقى فيه التحبيشة الدرامية اللي حصلت في شخصية الصحفي".

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"ماخفتش الناس تكرهك بعد دور الضابط الإسرائيلي؟"، سؤال وجه إلى الفنان إياد نصار، حول دوره كضابط إسرائيلي في فيلم الممر، وذلك في مقطع فيديو عرضته قناة "CBC" على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، حيث ذكر أنه لا يستعجب من هذا السؤال وكان له رد فعل غريب حينما وُكل إليه هذا العمل، لأن الفنان عندما يقوم بتجسيد شخصية ما في عمل درامي يتعاطف مع الشخصية ويجد لها مبررا لما تقوم به.

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أثار دور الصحفي "إحسان" في فيلم الممر، الذي جسده الفنان أحمد رزق، جدلا واهتماما وتباين في الرأي، وخصوصا في الأوساط الصحفية، بسبب طبيعة الشخصية التي قُدمت للجمهور من خلال العمل الذي نال إجمالا إشادة واستحسان معظم المشاهدين.

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قال الفنان أحمد رزق، إنه وأثناء عرض فيلم "الممر" في دور السينما شعر القائمون عليه بردود الفعل الإيجابية، والتي زادت بشكل ملحوظ للغاية عقب عرضه على مختلف القنوات أمس واليوم.

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أحمد صلاح حسني

تقدم الفنان أحمد صلاح حسني، برسالة شكر وعرفان للمخرج شريف عرفة، مخرج فيلم الممر، مؤكدا أن الفضل يرجع له في إنجاح الفيلم.

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قال الفنان أحمد صلاح حسني، إن تصوير فيلم الممر كان شاقا للغاية على جميع الممثلين، وكان الجميع يشعرون وكأنهم في حرب حقيقية وليس عملا سينمائيا، وذلك خلال حواره في برنامج " كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "ON E".

أحمد صلاح حسني عن "الممر": كنا حاسين إننا في حرب حقيقية مش فيلم

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إن دوره في فيلم "الممر" في الصاعقة البحرية تطلب تدريبات إضافية على المياه في الإسكندرية في وقت قياسي، موضحا أن الهدف من الفيلم هو توصيل رسالة للمشاهدين بحالة الحرب التي مر بها الجيش المصري.

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قال الفنان أحمد صلاح حسني، إن فريق عمل فيلم "الممر" كان في غاية التركيز أثناء تصوير مشاهد الفيلم، والجميع نجح في توصيل رسالة للشعب المصري بتماسك الجيش المصري، موضحا أن الجيش لم يكن متماسكا حاليا فقط، بل منذ زمن بعيد جدًا، مضيفا: "كنت هطير عين أحمد عز بفارغ رصاص وربنا سترها".

أحمد صلاح حسني عن "الممر": كنت هطير عين أحمد عز بفارغ رصاص.. وربنا ستر

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إنه لم يلتحق بالقوات المسلحة المصرية ولكن بعد تجسيده دورا في فيلم "الممر" اعتبر نفسه التحق به، حيث إن الممثلين بالفيلم ومن كثرة التدريبات شعروا بأنهم مجندين داخل الجيش بالفعل، حيث تم تدريبهم على كل أنواع التدريبات.

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