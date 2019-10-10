يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس 10-10-2019، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 22 32

شبين الكوم 22 32

طنطا 22 30

دمنهور 21 29

الإسكندرية 21 28

بلطيم 21 28

مطروح 22 28

بورسعيد 23 29

دمياط 23 29

الزقازيق 23 32

الإسماعيلية 21 33

السويس 22 33

العريش 20 29

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 26 36

مرسى علم 26 36

الفيوم 22 34

بني سويف 22 34

المنيا 20 34

أسيوط 22 35

سوهاج 23 36

قنا 24 40

الأقصر 25 41

أسوان 27 42

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 40

المدينة 26 39

الرياض 24 37

المنامة 30 37

أبو ظبي 29 37

الكويت 22 41

دمشق 13 34

بيروت 24 29

عمان 18 32

القدس 17 28

غزة 20 29

بغداد 23 40

مسقط 28 33

صنعاء 10 22

الخرطوم 26 38

طرابلس 21 25

تونس 18 26

الجزائر 16 24

الرباط 15 26

نواكشوط 26 3