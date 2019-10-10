أظهرت رسالة ماجستير ناقشتها كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أنّ المرأة المصرية أصبح ليها اتجاه ايجابي نحو الرياضة النسائية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرتها الباحثة هدى طه الشاذلي المعيدة بقسم الإذاعة والتليفزيون بجامعة الأهرام الكندية، والتي حصدت درجة الماجستير بدرجة الامتياز مع مرتبة الشرف.

وأوصت الباحثة بإيجاد وسيلة للتواصل بين القنوات الرياضية والاتحادات في الألعاب الرياضية، من أجل التوازن في تناول مختلف الألعاب الرياضية وعدم الاقتصار على رياضة دون أخرى، ودراسة التحديات والمعوقات التي تواجه القائمين على الاتصال في تغطية أحداث وقضايا الرياضة النسائية.

وترأست لجنة الحكم والمناقشة لرسالة "العلاقة بين التعرض للبرامج الرياضية واتجاهات المرأة المصرية نحو الرياضة النسائية"، الدكتورة ماجي الحلواني عميد كلية الإعلام الأسبق، والدكتورة هبة السمري وكيل إعلام القاهرة للدراسات العليا (مشرفًا)، والدكتورة أمل فكري أستاذ التربية الرياضية بجامعة حلوان.