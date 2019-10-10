أعلنت الحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية المنعقدة تحت شعار "إحساسك نعمة" إطلاق أول دليل إرشادي مصري لعلاج المرض، وهو الدليل المتوقع أن يُفيد نحو 6.5 مليون مريض بـ"السكري" والتهاب الأعصاب الطرفية.

وأطلقت وزارة الصحة والسكان حملة "إحساسك نعمة" قبل عدة أشهر، بالتعاون مع شركة إيفا فارما، إحدى الشركات الوطنية المصرية الرائدة في مجال صناعة وتوزيع الدواء بالتعاون مع بعض المؤسسات والجمعيات المصرية المهتمة بشؤون المرض، وهي الحملة التي نجحت في تحقيق أكثر من المستهدف منها من حيث عدد المرضى الذين تم الكشف عليها، وصرف العلاج لهم بالمجان، إلا أنّ الحملة" تواصل عملها ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وتُقدر إحصاءات "إحساسك نعمة" عدد المصابين بالتهاب الأعصاب الطرفية في مصر بأكثر من 10 ملايين مريض، بينهم 6.5 مليون مريض مصابين به كأحد مضاعفات مرض السكر، ويُقدر عدد المصابين به من الشريحة الأخيرة بنحو 70% من مرضى السكر من النوع الثاني.

وقال الدكتور هشام الحفناوي أمين عام اللجنة القومية لعلاج مرض السكر بوزارة الصحة والسكان، إنّ الوزارة ستطلق بالتعاون مع الحملة برنامجا تدريبيا لنحو 600 طبيب من مختلف محافظات الجمهورية، كنواة لنشر الأدلة الإرشادية على أكبر عدد ممكن من شباب الأطباء، موضحا أنّ الخزانة العامة للدولة لن تتحمل أي تكلفة مالية جراء تنفيذ التدريب، لكن الشركة الممولة لعمل "إحساسك نعمة".

وأضاف الحفناوي في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا في أحد فنادق القاهرة للإعلان عن إطلاق "الأدلة الإرشادية"، أنّ البرنامج التدريبي من شأنه أن يجعل الأطباء يكتشفون المرض في مرحلة مبكرة منه، وأنه سيتم توزيع الأدوات التي ستساعد الأطباء على التشخيص، وتعريفهم بالأدلة الإرشادية.

من جانبه، قال الدكتور شريف حافظ أستاذ الباطنة والغدد الصماء بكلية الطب في جامعة القاهرة وأحد العاملين على "الدليل"، إنّه نتاج تعاون كبار الأطباء في مختلف التخصصات بهدف خدمة مرضى التهاب الأعصاب الطرفية في مختلف المحافظات، موضحا أنّه ليس دليلا إلزاميا، ولكن إرشاد الأطباء نحو السبل السليمة لتشخيص وعلاج مرض التهاب الأعصاب الطرفية، موضحا أنّ الدليل نُشر هذا العام في مجلة علمية، ونال إشادات واسعة على المستوى العلمي.