أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل قليل، إطلاق وبدء التشغيل الفعلي للبوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي يعقده حاليا بمقر مجلس الوزراء إنّ إطلاق البوابة يأتي في إطار دعم الدولة والحكومة للقطاع الخاص والصناعة، وهو أحد أهم قاطرات التنمية الاقتصادية في مصر.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنّ الاقتصاد المصري ينمو بأرقام كبيرة وغير مسبوقة في الفترة الماضية، لكنّ جميع الآراء والخبراء يؤكدون أنّ القطاع الصناعي بإمكانه أن يكون قاطرة النمو المستدامة لمصر، باعتباره أهم نشاط.

وشدد مدبولي على أنّ الحكومة تضع مسألة تعميق التصنيع المحلي ضمن أولوياتها، بما يؤدي لزيادة الصادرات واستدامة النمو الاقتصادي.