قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بإحالة محاكمة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية السابق، وريهام عبد الرحيم أخصائية بشركة مصر للطيران في اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه، للمحكمة الاقتصادية؛ للاختصاص مع استمرار حبسها احتياطيا على ذمة القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار على محمد عمر الهواري، وعضوية المستشارين حسين عبد الرؤوف عبد المنصف زهران وأشرف العشماوي وخالد فخرى الشلقامي وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وكشفت تحقيقات طاهر سبالة، وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية، أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا، قامت بالتحصل على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها، وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية وهى تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال، ثم حررت المتهمة توكيلا للخولي للتصرف في الأموال.