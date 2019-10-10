"ومات طباخ الريس اللي عمره في تمثيله ما هيتنسي.. فين حاحا وتفاحة وفين وشك اللي كله سماحه".. كلمات دونها الرجل السبعيني صلاح الدين، الذي حرص على التواجد في مسجد الحامدية الشاذلية، حيث أقيم عزاء الراحل طلعت زكريا.

رغم سنه الذي تجاوز السبعين، حرص صلاح الدين على رد الجميل للراحل طلعت زكريا، الذي جمعه به فيلم "حاحا وتفاحة"، حيث يعمل الرجل المسن خطاطا، ويقوم بكتابة اليافطات بالأفلام.

"رجل خير وروحه حلوة" بهذة الكلمات وصف الرجل السبعيني، الراحل طلعت زكريا، حيث تذكر مواقفه الطيبة التي جمعته بالراحل: "واحنا بنصور حاحا وتفاحة في عامل وقع من على السلم، فاتكفل بعلاجه.. وكان دايما بيدبح عجل ويفرقه كل ما يدخل عمل جديد". موقف تذكره الرجل السبعيني جسد من خلاله تواضع الراحل طلعت زكريا، حينما أراد التصوير معه مناديه بالفنان، ليرد عليه الراحل، وقتها، "قالي أنت الفنان".

وأقيم عزاء طلعت زكريا في مسجد الحامدية الشاذلية، الذي توفي الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى لدخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل نقله صباح الثلاء إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرًا.

وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حركم يم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها.