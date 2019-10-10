أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ضرورة الانتهاء من جميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمحافظة في مواعيدها المحددة، مع تذليل ما يعترض تنفيذها من معوقات، والمتابعة الميدانية المستمرة لتلك المشروعات، باعتبارها مشروعات استراتيجية وخدمية.

وفى السياق، تفقد اليوم، المهندس أشرف زكريا، نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، يرافقه المهندس ماهر عدوي، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالوجه البحري، والمهندس شريف سعيد، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس سامي القناوي، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، عددا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجاري تنفيذها بالمحافظة.

وتضمنت المشروعات، توسعات محطة صرف صحي إدكو بطاقة 20/40 ألف متر مكعب/ يوم، وتضم محطتي رفع وشبكات انحدار بطول حوالى 73 كم/ ط وخطوط طرد بطول 9 كم/ ط تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع، بتكلفة تقديرية تصل إلى 500 مليون جنيه، وتخدم حوالي 150 ألف نسمة بقرى آدم وبلاج و6 أكتوبر، وتوسعات محطة مياه كفر الدوار بطاقة 86/43 ألف متر مكعب/ يوم، إضافة إلى شبكات مياه بطول حوالى 83 كم/ ط بتكلفة تقديرية 319 مليون جنيه، تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع لخدمة حوالي مليون و800 ألف نسمة بمركز كفرالدوار وأطراف أبوحمص.

كما تفقد مشروع محطة مياه الرحمانية بطاقة 34 ألف متر مكعب وشبكاتها بطول 35 كم/ ط بتكلفة تقديرية تصل إلى 450 مليون جنيه، والمقرر دخولها الخدمة في يونيو 2020 لخدمة وتوفير مياه الشرب لعدد 290 ألف نسمة بمركز ومدينة الرحمانية وأطراف مركزي المحمودية ودمنهور.