يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة 11-10-2019 طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 22 32

شبين الكوم 22 32

طنطا 20 31

دمنهور 19 30

الإسكندرية 18 30

بلطيم 21 28

مطروح 20 28

السلوم 19 27

سيوة 18 33

بورسعيد 22 29

دمياط 23 28

الزقازيق 23 32

الإسماعيلية 21 33

السويس 22 33

العريش 21 29

رفح 21 29

رأس سدر 22 33

نخل 18 31

نويبع 27 33

طابا 23 31

كاترين 17 31

الطور 25 30

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 25 35

مرسى علم 26 36

الفيوم 24 34

بني سويف 23 34

المنيا 20 34

أسيوط 21 35

سوهاج 23 38

قنا 25 39

الأقصر 26 41

أسوان 28 42

أبوسمبل 29 41

الوادى الجديد 26 41

شلاتين 25 38

أبو رماد 27 37

حلايب 28 36

رأس حدربة 28 36

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 27 40

المدينة 26 39

الرياض 23 38

المنامة 29 39

أبوظبى 29 37

الدوحة 29 36

الكويت 21 39

دمشق 13 34

بيروت 23 29

عمان 14 32

القدس 16 27

غزة 20 29

بغداد 24 41

مسقط 27 32

صنعاء 11 23

الخرطوم 27 37

طرابلس 21 26

تونس 16 27

الجزائر 18 26

الرباط 15 25

نواكشوط 25 28