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انفجاران على ناقلة نفط إيرانية قبالة جدة إثر ضربات صاروخية مفترضة

انفجاران على ناقلة نفط إيرانية قبالة جدة إثر ضربات صاروخية مفترضة

"أوتافوكو".. مطعم ياباني يستخدم مرقا عمره 65 عاما

"أوتافوكو".. مطعم ياباني يستخدم مرقا عمره 65 عاما

صور.. فودة ووزير الشباب يفتتحان ملعبين بالنجيل الصناعي في سانت كاترين

صور.. فودة ووزير الشباب يفتتحان ملعبين بالنجيل الصناعي في سانت كاترين

"لدواعي السلامة".. دول حظرت التقاط "السيلفي" بعد مصرع أشخاص بسببه

"لدواعي السلامة".. دول حظرت التقاط "السيلفي" بعد مصرع أشخاص بسببه

بالأسماء.. انطلاق انتخابات التجديد النصفي لـ"أطباء الإسكندرية" اليوم

بالأسماء.. انطلاق انتخابات التجديد النصفي لـ"أطباء الإسكندرية" اليوم

ارتفاع سعر النفط بمقدار دولار بعد انفجار ناقلة إيرانية

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