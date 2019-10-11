صور.. فودة ووزير الشباب يفتتحان ملعبين بالنجيل الصناعي في سانت كاترين

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ووزير الشباب والرياضة يرافقهما اللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة، ومحمد فتحي مدير عام مديرية الشباب الرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، أوليمبياد المحافظات الحدودية بمشاركة حوالي 250 مشاركا وملعبين بالنجيل الصناعي إحداهما قانوني والآخر ملعب خماسي مزود بالأضواء الكاشفة.

جاء ذلك على هامش ملتقى سانت كاترين الخامس للتسامح الديني "هنا نصلي معا" والذي سينطلق اليوم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور 7 وزراء و40 سفيرا ونحو 400 شخصية عامة وعدد كبير من الشباب المصريين بالخارج والشباب الأجانب.