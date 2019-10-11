تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الجمعة 11 أكتوبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة في جنوب سيناء

يُلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة من مسجد الوادي المقدس بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، بعنوان "فقه بناء الدولة"، وذلك ضمن فعاليات ملتقى التسامح الديني الخامس "هنا نصلى معًا".

3 قوافل دعوية في مطروح والمنيا والبحيرة

تطلق وزارة الأوقاف، ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الوزارة إلى محافظات (مطروح، والمنيا، والبحيرة)، وذلك في إطار اهتمام الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.

"الإسكندرية السينمائي" ينظم وقفة للتنديد بالإرهاب والإدمان

تنظم إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وقفة للتنديد بالإرهاب والإدمان، بمشاركة فناني مصر و30 دولة، على شاطئ المنتزه شرقي الإسكندرية.

قوافل طبية في جنوب سيناء

توجه مديرية الصحة بجنوب سيناء قوافل طبية مجانية إلى وادي غرندل 1، ووادي 2 بأبوزنيمة، في إطار خطة المحافظة والوزارة للوصول بالخدمات الطبية للمناطق اﻷكثر احتياجا.

تصفيات أمم أوروبا.. على صفيح ساخن

يلتقي منتخبا التشيك وإنجلترا، أوكرانيا وليتوانيا، البرتغال ولوكسمبرج، الجبل الأسود وبلغاريا، أيسلندا وفرنسا، تركيا وألبانيا، اندروا ومولودفا، في التاسعة إلا ربع مساء، في إطار مباريات تصفيات أمم أوروبا.