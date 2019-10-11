علاقة فنية وإنسانية متميزة جمعت بين الفنان القدير ونجم الكوميديا سمير غانم، والفنان الراحل طلعت زكريا الذي رحل عن عالمنا الثلاثاء الماضي وأقيم عزاؤه أمس بمسجد الحامدية الشاذلية.

هذه العلاقة الفنية وصفها الراحل طلعت زكريا في أحد لقاءاته الصحفية قائلا: "سمير غانم ده أستاذي"، وتجسدت في عدة أعمال مميزة، بدايتها في عام 1984، حيث شارك طلعت زكريا ‏مع الفنان سمير غانم، في فيلم "حادي بادي" وظهر مرتديا "طربوش"، كما تركز تعاونهما الفني في المسرحيات أبرزها "فارس وبني خيبان" عام 1987، و"بهلول في إسطنبول" عام 1995، و"المحظوظ وأنا" عام 1997، و"أنا ومراتي ومونيكا" عام 1998، و"دو ري مي فاصوليا" عام 2001، إلى جانب تعاون "غانم" و"زكريا" في عدد من المسلسلات منها "عبد الحميد أكاديمي، مطعم تشي توتو، معكم ‏على الهواء هايم عبد الدايم".‏

وعلى المستوى الإنساني، حرص الفنان سمير غانم على حضور عزاء طلعت زكريا، بالأمس، في الحامدية الشاذلية.

وخرج الفنان أحمد فهمي لاستقبال الفنان سمير غانم بعد التفاف أهالي المنطقة حوله.

وقدم الفنان سمير غانم واجب العزاء للفنانة هنا الزاهد، التي دخلت في نوبة من البكاء معه.

وكان الفنان طلعت زكريا، توفي الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وتألق في عدد من الأعمال الفنية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى لدخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل نقله صباح الثلاثاء الماضي إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرًا.

وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حركم يم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها.