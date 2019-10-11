افتتحت وزيرة الثقافة واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، استراحة الزعيم الراحل محمد أنور السادات بوادي الراحة في سانت كاترين، بعد تطويرها بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، وذلك علي هامش احتفالية ملتقى سانت كاترين الخامس للتسامح الديني "هنا نصلي معا" المقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتبلغ مساحة الاستراحة 70 مترا بارتفاع مترين تضم غرفة نوم ومطبخ وحمام ومكتب وقاعة طعام ومقعد بدوي كان يحرص الرئيس الراحل السادات على الجلوس به.

وتضم أيضا بعض قطع الأثاث المنزلي ومكتبته وبعض الصور الفوتوغرافية ومقتنيات خاصه به .

وقالت وزيرة الثقافة أنه جرى تطوير الاستراحة مع الحرص الشديد على الاحتفاظ بمعالمها الأساسية وتحويلها إلى متحف أثري يضاف إلى المعالم السياحية التي تتمتع بها مدينة شرم الشيخ.

وأكدت الوزيرةعلى أن المكتبة التي أقامها الزعيم الراحل تضم مجموعة من الكتب النادرة، لذلك جرى الحفاظ عليها لتكون جزء من الثقافة داخل المتحف.