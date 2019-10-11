مواعيد عرض وثائقي "مصر من السما" على الفضائيات

حددت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مواعيد بث وإذاعة الفيلم الوثائقي "مصر من السما"، الذي يرصد أحوال مصر خلال مراحل مختلفة، وصولا إلى مصر الحاضر، مستعرضا الطريق إلى مصر المستقبل.

يُعرض الفيلم عبر فضائية "الحياة"، العاشرة مساء الأحد المقبل، ويعاد عرضه في الحادية عشر والنصف صباح الإثنين، كما يعرض عبر فضائية ON E، الحادية عشر مساء الإثنين المقبل، ويعاد في الثانية عشر ظهر الثلاثاء.

وتعرض فضائية DMC الفيلم، التاسعة صباح السبت المقبل، ويعاد عرضه في الواحدة ظهر الجمعة، وقررت فضائية CBC عرضه، السابعة مساء الجمعة المقبلة، ويعاد عرضه الثانية عشرة ظهر السبت، والحادية عشرة مساء.

من جانبها قررت فضائية Extra News، عرض الفيلم الوثائقي "مصر من السما"، الرابعة عصر الإثنين المقبل، على أن يعاد عرضه في اليوم التالي الخامسة عصرا.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت عن الانتهاء من إنتاج "مصر من السما"، حيث قام فريق عالمى من مصر وأمريكا وأوروبا بالعمل المشترك لإنتاج الفيلم، وتم استخدام تكنولوجيا متقدمة لإنتاجه، وكذلك التصوير باستخدام تقنية 6KK، واستغرق الإنتاج حوالى عشرة شهور.

تفتح مصر ذراعيها للعالم، عبر الفيلم، ليشاهد أماكن أثرية وتاريخية وصورة جديدة لأول مرة، خاصة مشروعات الدولة الحديثة التي تسهم فى نهضة مصر فى مجالات عدة مثل النقل والمرافق والإسكان والتجارة.

وأشارت الشركة إلى أن لديها طلبات لعرض ذلك الفيلم على عدد من المحطات التليفزيونية والمنصات الرقمية في أوروبا وأمريكا، وذلك فى إطار الاهتمام بإلقاء الضوء على مصر الحديثة.