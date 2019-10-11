شاروبيم يتقدم عزاء الدكتور سعيد اللاوندي في الدقهلية

تقبلت عائلة الكاتب الصحفي الدكتور سعيد اللاوندي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، العزاء الليلة بمسقط رأسه بقرية "المهندس" التابعة لمركز شربين وسط حضور كبير.

وقدم الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم، واجب العزاء في وفاة الراحل، وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته للأسرة، داعيا أن يغفر الله للفقيد وأن يرزقه الفردوس الأعلى، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

ونعت اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية بقيادة الكاتب الصحفي حازم نصر الفقيد، وقالت في بيان لها "فقدنا علما من أعلام الصحافة والفكر الدكتور سعيد اللاوندى خبير الشئون الأوربية بالأهرام وأحد كتابها البارزين وابن محافظة الدقهلية تغمده الله بواسع رحمته جزاء ما قدم لوطنه ومهنته ومحافظته وعوضنا عنه خيرا".

وشيع الآلاف من أهالي قرية "المهندس" الفقيد اليوم، في حضور حشد من الصحفيين والإعلاميين والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال حازم نصر، رئيس اللجنة النقابية للصحفين بالدقهلية: "إن اللاوندي الخبير بمركز الأهرام للدراسات، عمل مراسلا من باريس، وهو المشرف السابق على ملحق لوموند ديبلوماتيك، خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية العصامي الذي لم يستنكف من العمل في مطاعم باريس حتى حصل على الدكتوراه في الفلسفة وأصبح صديقا لكبير المستشرقين الفرنسيين جاك بيرك وللفيلسوف عبد الرحمن بدوي".

وأضاف أنه لاقتناع أنيس منصور بموهبته بعدما استمر لسنوات ينشر مقالاته في الصحف والمجلات العربية ويقدم برنامجا في إذاعة الشرق في باريس، كلفه بتولي مكتب مجلة أكتوبر في باريس، وبعدها انضم للأهرام وأصبح مراسلها من باريس، ثم عاد إلى مصر لينشر مقالاته الأسبوعية في الأهرام ويصدر عشرات الكتب الهامة، خاصة كتابه الرائد في تحليل ظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب.