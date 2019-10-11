عطّلت موسكو، اليوم، مشروع إعلان لمجلس الأمن الدولي يدعو تركيا لوقف العدوان التركي في شمال شرق سوريا، وقال أحد المصادر الدبلوماسية، لوكالة "فرانس برس" الفرنسية، إن النص الذي أعدته الولايات المتحدة كان من المقرر أن يتم تبنيه في الساعة، 9:30 مساء لكن موسكو تدخلت لوقفه.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، انتقدت في وقت سابق، اليوم تركيا بسبب عدوانها المستمر منذ ثلاثة ايام ضد قوات كردية في سوريا، محذرا من "عواقب وخيمة" بسبب هذا العدوان الذي بدا وكأن الرئيس دونالد ترامب قد أعطى الضوء الاخضر له في البداية.

جدير بالذكر،ان تركيا، تشن منذ الأربعاء الماضي، هجوماً عسكرياً على الشمال السوري، ضد مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، التي أبدت خشيتها من أن يُؤدي ذلك في عودة تنظيم داعش الإرهابي، الذي تحتجز قوات سوريا الديموقراطية الآلاف من مقاتليه وأفراد عائلاتهم في سجون ومخيمات مكتظة.