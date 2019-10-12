نددت الحكومة اليمنية، اليوم، بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن عمليات تحالف دعم الشرعية، "التحالف العربي"، واصفة إياها بالاستفزازية، وذكرت الحكومة اليمنية في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية أن أردوغان "سعى في تصريحه للمقارنة الظالمة والباطلة بين انتهاك تركيا لسيادة واستقلال سوريا، وبين عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، التي جاءت استجابة لطلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي، للوقوف إلى جانب اليمن، لإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران".

وأشارت الحكومة اليمنية، إلى أن "عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن جاءت استنادا إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، الذي عززه قرار مجلس الأمن 2216"، موضحة في بيانها "الجمهورية اليمنية، إذ تندد بتلك التصريحات المرفوضة، لتذكر في الوقت نفسه بموقف الحكومة التركية الذي أعلنته بداية الأحداث ودعمها وتأييدها للشرعية ولعمليات التحالف".

وثمّنت الحكومة الشرعية، دور السعودية في دعم الشعب اليمني وحكومته سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا وإغاثيًا وتنمويًا ضد التدخل الإيراني السافر في اليمن، حيث تدعم طهران الميليشيا الحوثية للاستمرار في انقلابها واعتدائها على الشعب اليمني، وتقويض وهدم مؤسسات الدولة"، كما أكدت في ذات السياق على وقوفها إلى جانب الشعب العربي السوري، وتطلعاته المشروعة لنيل الأمن والاستقرار، وممارسة حقه في الحكم والسيادة على كامل أراضيه.