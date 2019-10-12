فاز الدكتور محمد أشرف سعد جلال في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمقعد نقيب الأطباء في محافظة الإسكندرية.

كما فاز في انتخابات النقابة الفرعية للأطباء بالإسكندرية، كلا من الدكتور أحمد يوسف، وسامح عرب، وأشرف شرشيرة على مقعدي فوق السن، وفاز في مقعدي تحت السن كلا من الدكتور الدكتور حسن محمد، ورشا عيسى، وحسن عبدالرحمن.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء، والنقابات الفرعية بالمحافظات، أعلنت في التاسعة صباحًا، فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى، لانتخاب النقيب العام للأطباء، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، واستمر التصويت حتى الخامسة مساء الجمعة.

وتجرى عمليات التصويت والفرز تحت إشراف قضائي، من خلال مشاركة 56 مستشارًا من النيابة الإدارية، على أن تبدأ عملية فرز الأصوات بعد انتهاء عمليات التصويت في مقرات اللجان في المحافظات، على أن تعلن نتائج النقابات الفرعية في نفس اليوم، إلا أن النقابة العامة سيتم إعلانها رسميًا فور وصول كشوفات نتائج المحافظات إلى اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، والذي قد يستغرق يومين بعد انتهاء الفرز.

ويتنافس على منصب نقيب عام الأطباء، 16 مرشحًا، على رأسهم النقيب الحالي الدكتور حسين خيري الذي ترشح للمرة الثانية، والدكتور أسامة عبدالحي وكيل النقابة، والدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، والدكتور محمد نصر أستاذ جراحة القلب ونقيب الأطباء بمحافظة الجيزة، والدكتور أحمد رؤوف أستاذ طب الأعصاب للأطفال.