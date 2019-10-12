استهل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مشاركته في اجتماعات الجمعية الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة الصربية بلجراد، بالمشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد ممثلاً عن المجموعة العربية.

وناقشت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، الشؤون الخاصة بعضوية بعض البرلمانات في الاتحاد البرلماني الدولي، فضلًا عن مناقشة تعديلات مقترحة على بعض أنظمة ولوائح الاتحاد.

وتمثل اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي بمثابة الجهاز الإداري له، ويرأسها رئيس الاتحاد ويشغل عضويتها 15 عضوًا، ينتمون إلى برلمانات مختلفة ويمثلون المجموعات الجغرافية بالاتحاد، في حين تضم الجمعية العمومية للاتحاد جميع البرلمانات للدول الأعضاء.

وانتخب عبدالعال عضواً باللجنة التنفيذية ممثلاً عن المجموعة العربية خلال اجتماعات الجمعية الـ 136 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي عُقدت ببنجلاديش أبريل 2017.

جدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي يعد بمثابة منظمة عالمية للبرلمانات الوطنية، وأٌنشئ عام 1889 بهدف تشجيع الحكم الديموقراطي من خلال العمل مع البرلمانات والبرلمانيين للإستجابة لاحتياجات وتطلعات الشعوب، ونشر السلام والديموقراطية، وحقوق الإنسان، وتمكين الشباب والتنمية المُستدامة من خلال الحوار السياسي والتعاون والعمل البرلماني، ويعتبر من أقدم المنظمات الدولية والتي لا تزال مستمرة حتى الآن.

وتعقد الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعاتها مرتين سنوياً، وهو المنظمة المقابلة للأمم المتحدة بالنسبة للبرلمانات والمؤسسات التشريعية

ويلعب مجلس النواب المصري دوراً بارزاً في أروقة المنظمة البرلمانية العالمية من خلال المجموعات الجغرافية العربية والإفريقية والإسلامية بالاتحاد للتعاطي مع مختلف القضايا العالمية والإقليمية، فضلا عن تمتع عبدالعال بعلاقات طيبة مع معظم رؤساء البرلمانات والوفود.

يشار إلى أنَّ مصر استضافت اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي مرتان، الأولى كانت عام 1947، إما الثانية كانت عام 1997.