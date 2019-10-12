عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة، مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمتابعة تنفيذ شبكات الكهرباء بالمرحلة الأولى في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 40 ألف فدان.

وتابع الوزيران، أعمال مد شبكات الجهد الفائق داخل النفق الذي يربط بين محطات نقل الكهرباء الـ 3 بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجرى التشديد على الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ.

وأوضح وزير الإسكان، أنه لأول مرة في مصر، يجرى تنفيذ أنفاق للبنية الأساسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما هو الحال في المدن العالمية، تجنبا لتكسير الشوارع في حالة صيانة المرافق أو الإضافة إليها.