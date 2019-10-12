أكد حسين خضر عضو الحزب الاشتراكي الألماني، أن ألمانيا حظرت تصدير أسلحة لتركيا يمكن استخدامها في سوريا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان ضروريًا مع العدوان العسكري الذي تنفذه الدولة التركية ضد سوريا.

وأضاف خلال مداخلة عبر خدمة "سكايب"، مع شاشة "Extra news"، أن تركيا تعتدي على المدنيين في سوريا وتحاول تهجيرهم، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة التركية تقصف سوريا عشوائيًا، وموضحًا أن تركيا تحاول منح تنظيم داعش الإرهابي فرصة إعادة فرض ذاته.

وتابع أن ألمانيا من أهم الدول المصنعة والمصدرة للأسلحة على مستوى العالم، حيث تتنافس الكثير من دول العالم للحصول على السلاح الألماني، مبرزًا أن تركيا تصدرت لأعوام عديدة قوائم الدول التي اشترت السلاح من الإدارة الألمانية.

وواصل: "الإدارة الألمانية لن تسمح باستخدام أسلحتها من قبل أي دولة تعتدي على سيادة دولة أخرى"، وتوقع أن يكون هذا القرار بداية لقرارات أخرى إذا لم تتوقف تركيا عن عدوانها العسكري.

ولفت، إلى أن المجموعات الكردية كانت تكافح تنظيم داعش الإرهابي، وأن التدخل التركي أدى لنقص عدد الجنود الأكراد الذين يحاربون داعش ما يتيح للتنظيم الإرهابي إعادة هيكلة ذاته.

ورد خضر على تهديدات أردوغان للاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين السوريين: "معندناش مشكلة في استقبال اللاجئين، هو بيقبض ثمن وجود اللاجئين عنده وزيادة، ولما اتحاسب على الأموال مقدرش يقدم إثباتات صرفها في إيه، لكن اللي خايفين عليه زيادة عدد الضحايا من المدنيين، وفيه 70 ألف نازح بسبب العملية العسكرية ضد سوريا، نخشى من عملية إبادة جماعية".