أصيب معاون مباحث مركز شرطة رشيد في البحيرة، إثر اصطدام أتوبيس بسيارة ملاكي، أعلى كوبري الطرفاية على الطريق الدولي الساحلي بدائرة مركز إدكو، وجرى نقله إلى مستشفى رشيد لتلقي العلاج.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي قيادة نقيب شرطة عطية السيد هلالي 28 عاما، معاون مباحث رشيد، على الطريق الساحلي الدولي أعلى كوبري كوم الطرفاية.

انتقلت القيادات الأمنية لمكان الحادث، وتبين إصابة معاون المباحث باشتباه نزيف داخلي بالبطن، وكدمة شديدة بالساعد الأيمن، وجرى نقله إلى مستشفى رشيد، وحرر محضر بالحادث، وباشرت النيابة التحقيق.