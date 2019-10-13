عاجل.. مصرع 7 بسبب إعصار هاغيبيس في اليابان

قتل 7 أشخاص على الأقل، وفقد 15 آخرين بسبب إعصار هاغيبيس الذي يضرب اليابان، وفق ما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وأمرت السلطات اليابانية، أمس، بإجلاء 262 ألف مواطن من منازلهم بشكل فوري، في 8 محافظات بوسط وشرق البلاد، تزامنا مع اقتراب وصول إعصار "هاجيبيس" إلى البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن التوجيهات صدرت لسكان محافظات "جونما، سايتاما، تشيبا، طوكيو، كاناجاوا، ياماناشي، شيزوكا، ميه"، مشيرة إلى أن أمر الإجلاء يعني أن احتمال وقوع كارثة أمر وشيك، لذلك تحث السلطات السكان على الانتقال إلى أماكن آمنة.

وأشارت الإذاعة اليابانية، إلى أن هناك إرشادات إجلاء قائمة بالفعل لنحو 5.16 مليون شخص في 13 محافظة من وسط إلى شمال شرق اليابان.