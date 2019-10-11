يتنافس، اليوم، في تونس وجها لوجه كل من الخبير في القانون الدستوري قيس سعيّد الذي يدافع عن "الإرادة الثورية" ورجل الإعلام المجادل الحذق نبيل القروي، في مناظرة تلفزيونية واعدة لاقناع الناخبين التونسيين، وتبث المناظرة التاسعة ليلا بتوقيت تونس (العاشرة بتوقيت القاهرة) على التلفزيون الحكومي في حدث غير مسبوق في تونس.

وعنونت صحيفة "الشروق" التونسية، اليوم، "وأخيرا... المناظرة"، ووصفتها صحيفة "لوتان"، الناطقة بالفرنسية "بالمصيرية" في حين رأت صحيفة "المغرب" أن المناظرة "ستمكن سبعة ملايين ناخب من تحديد أي المرشحين جدير بالثقة".

وتقدم المتنافسان في الدورة الأولى على مرشحين ممثلين عن الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد في إطار ما عرف "بتصويت العقاب" ضد المنظومة التي لم تقدم حلولا للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم، ونال قيس سعيّد المرشح المستقل 18,4% من الأصوات، بينما حل القروي مؤسس حزب "قلب تونس" ثانيا مع 15,5%.

وأوقف القضاء التونسي القروي في 23 أغسطس الماضي بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي وأطلق سراحه أمس الأول الأربعاء بقرار من محكمة النقض ليدخل مباشرة في حملته وينافس سعيّد الذي علق بدوره حملته لغياب التكافؤ بينه وبين القروي قبل أن يستأنفها من جديد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

من المقرر أن تكون المناظرة "أكثر تفاعلية" مقارنة بسابقتها التي نظمت في الدورة الأولى وجمعت 24 مرشحا، وفقا لبلعباس بن كريدة رئيس منظمة "مناظرة" التي تشارك التلفزيون الحكومي في التنظيم، ولقيت المناظرات الثلاث السابقة متابعة واسعة من قبل التونسيين وتم بثها في أغلب المحطات الاذاعية والتلفزيونية الخاصة والحكومية في البلاد، ويختلف المرشحان شكلا ومضمونا.

وحرص قيس سعيّد دائما على التحدث باللغة العربية الفصحى حتى مع العامة، وتقاعد منذ 2018 من مهنة تدريس القانون الدستوري ويقطن منزلا في حيّ تسكنه الطبقة الاجتماعية المتوسطة في تونس العاصمة، أما حملته فمقرها في شقة متواضعة في عمارة بقلب العاصمة.

وفي المقابل، تثير شخصية القروي الجدل خارج السجن وداخله. رجل احترف الإعلام والتسويق يجيد التحدث مع الناخبين باللكنة العامية وبالفرنسية ويظهر في شكل أنيق ومرتب ويسكن مع عائلته في منطقة راقية وسط العاصمة، وقدم سعيّد برنامجه المرتكز على لامركزية القرار السياسي وتوزيع السلطة على الجهات ويتبنى شعارات الثورة التي أطاحت بالنظام الدكتاتوري في 2011 ومنها أساسا "الشعب يريد" "و"السلطة للشعب"، حسبما ذكرت "فرانس برس".

ويلقى دعما واسعا خصوصا من الطلبة المتطوعين الذين يقومون بحملته دون مقابل، وجعل القروي من مقاومة الفقر والحد من تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المناطق المهمشة، أولوية وشعارا لحملته. ويقدم نفسه "أبا للعائلة الكبيرة" التي تضم أنصاره.

ويلقى سعيّد دعما من حزب "النهضة"، ممثل جماعة الإخوان في تونس، والذي حل أولا في الانتخابات النيابية الأحد الفائت ويبدأ مشاورات لتشكيل الحكومة القادمة، وشدد القروي على أنه لن يتحالف مع الإسلاميين في محاولة لإعادة إحياء صراع أيديولوجي وسم انتخابات 2014، عندما اصطف الناخبون وراء إما الشق العلماني الحداثي أو الإسلامي المحافظ.

واتهم القروي منافسه بأنه "أحد أضلع" حزب "النهضة"، وقال في مقابلة أجرتها معه قناة تلفزيونيّة خاصّة الخميس، هي الأولى له منذ إطلاق سراحه، إنّ "قيس سعيّد هو ذراع من أذرع النهضة، مثلما كان المنصف المرزوقي"، في حين يواصل سعيّد التأكيد على استقلاليته والنأي بنفسه عن الأحزاب وطالما يستشهد في خطاباته بالدستور ويعتبره المرجع.

ويدعى أكثر من سبعة ملايين ناخبا الأحد المقبل، للعودة لصناديق الاقتراع للمرة الثالثة على التوالي خلال أقل من شهر لانتخاب رئيس يمكن أن يخرج البلاد من أزماتها الاقتصادية.