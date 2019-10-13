قال الدكتور إبراهيم عطا رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية، إنّ التقلبات والتغيرات الجوية التي تحدث بشكل سريع طبيعية بالنسبة لفصل الخريف، المعروف بسرعة التحول بين فصلي الصيف والشتاء، لافتا إلى أنّ درجات الحرارة ما زالت تميل نحو الارتفاع، وستظل كذلك حتى منتصف شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" على شاشة "صدى البلد" أنّ الأيام السابقة شهدت وتيرة واحدة في الطقس، فضلا عن حالة الاستقرار الجوي على أنحاء الجمهورية كافة، وزيادة نسب الرطوبة التي تؤدي لزيادة الإحساس بالحرارة.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية أنّ حالة الجو على السواحل الشمالية الغربية معتدلة، ومتوسط درجة الحرارة 29 درجة مئوية ويصل لـ30 على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، يكون حار على القاهرة والوجه البحري والدلتا وجنوب سيناء والغردقة وشمال الصعيد.