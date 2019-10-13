تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي للحديث عن أزمة تطبيق الحد الأدنى من الأجور التي لم تلتزم بها بعض الجهات.

وقال الرئيس، خلال حضوره الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ31، بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيد: "الفلوس موجودة، لكن في مؤسسات الدولة علشان تنفذ قرار يخضع للعمل التنفيذي ويستغرق وقت، وكل ما الدولة تتحول لميكنة كاملة هنتغلب على تلك المشكلات، وإحنا بنعمل عقل للدولة المصرية في العاصمة الجديدة، على كل ما لدينا بأرض مصر، عاوزين في 30/6/2020، يكون هناك جزء من الزكاء الاصطناعي ونقلل من تدخل العامل البشري".

وأضاف السيسي، أن تأخر نتائج الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية طبيعي "طبيعي استغراق الوقت".