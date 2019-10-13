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رئيس "طاقة اتحاد الصناعات" يطالب الحكومة بتوحيد سعر الغاز للمصانع

رئيس "طاقة اتحاد الصناعات" يطالب الحكومة بتوحيد سعر الغاز للمصانع

متمردون يخطفون 31 شخصا غرب بورما

متمردون يخطفون 31 شخصا غرب بورما

"العربية للطيران" تعلن عن وظائف ضيافة جوية للمصريين

"العربية للطيران" تعلن عن وظائف ضيافة جوية للمصريين

احتضنهم وربت على أكتافهم.. مواقف إنسانية للسيسي مع أبطال الجيش والشرطة

احتضنهم وربت على أكتافهم.. مواقف إنسانية للسيسي مع أبطال الجيش والشرطة

فيديو.. رهبان تايلاند يصنعون ملابسهم من النفايات البلاستيكية

فيديو.. رهبان تايلاند يصنعون ملابسهم من النفايات البلاستيكية

الجندي: لن نقدر على هزيمة التكنولوجيا بدون معرفة كيفية استخدامها

الجندي: لن نقدر على هزيمة التكنولوجيا بدون معرفة كيفية استخدامها

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قالها أحمد عز أمام السيسي.. سر جملة "البسوا المموه بيخافوا منه"

قالها أحمد عز أمام السيسي.. سر جملة "البسوا المموه بيخافوا منه"

لا لتدمير أطفالنا.. أب يجري جراحة ختان لطفله عند "حلاق الصحة" ولما عيط رماه على الأرض

لا لتدمير أطفالنا.. أب يجري جراحة ختان لطفله عند "حلاق الصحة" ولما عيط رماه على الأرض

"إنجازات 5 سنوات": الدولة تجني ثمار الذهب الأسود والغاز الطبيعي

"إنجازات 5 سنوات": الدولة تجني ثمار الذهب الأسود والغاز الطبيعي

سيرك "أم وليد" فى شوارع وسط البلد: "مش هتقدر تغمض عينيك"

سيرك "أم وليد" فى شوارع وسط البلد: "مش هتقدر تغمض عينيك"

جمعتهما تغريدة بعد 17 سنة.. محمد وفاطمة افترقا في حفل الحضانة والتقيا بعد الجامعة

جمعتهما تغريدة بعد 17 سنة.. محمد وفاطمة افترقا في حفل الحضانة والتقيا بعد الجامعة

"محضر وليس جناية".. سر "رقم جنح تلا" في قضية الطالب محمود البنا

"محضر وليس جناية".. سر "رقم جنح تلا" في قضية الطالب محمود البنا

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