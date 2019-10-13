"العربية للطيران" تعلن عن وظائف ضيافة جوية للمصريين

أعلنت الشركة العربية للطيران حاجتها إلى وظائف ضيافة جوية للمصريين من الجنسين من المقيمين بمحافظة القاهرة.

ويمكنك التقديم في أي يوم خلال الفترة من الثلاثاء الموافق 15 وحتى الخميس الموافق 17 اكتوبر الحالي من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، وحال اجتياز كشف الهيئة سيتم التواصل مع المقبولين من خلال الاتصال بهم هاتفيًا للحضور يوم الجمعة 18 أكتوبر الحالي لإجراء المقابلات الشخصية وإجراء اختبار اللغة الإنجليزية في العنوان التالي: فلوريدا مول، منطقة شيراتون هليوبوليس، الطابق الثاني.

ويشترط في المتقدمين الآتي:

1- الجنسية المصرية.

2- أن يكون من سكان القاهرة.

3- الحد الأدنى من التعليم حتى المستوى الثانوي العالي.

4- يشترط أن يتراوح العمر بين 21 و28 عامًا.

5- الطلاقة في اللغة الإنجليزية كتابةً وتحدثًا.

6- الطلاقة في اللغات الإيطالية والألمانية "يكون للمتقدم بها الأولوية".

7- استيفاء معايير الطول والوزن داخل مؤشر كتلة الجسم، ذكر 168 سم، والوزن متناسبًا مع الطول والعمر، أنثى 160 سم والوزن متناسبًا مع الطول والعمر.

8- القدرة على السباحة دون أدوات إنقاذ.

9- عدم وجود علامات أو وشم على الجلد، والتي من شأنها أن تكون مرئية في أثناء ارتداء زي طاقم الطائرة.

10- أن يمتلك المتقدم الصحة الجسدية التي تؤهله لتلبية المتطلبات التنظيمية.

11- الخبرة السابقة في خدمة العملاء، والضيافة، وطاقم الطائرة، والتمريض "إن أمكن".

الأوراق المطلوبة للتقديم

- السيرة الذاتية المحدثة CV.

- نسخة من بطاقة الرقم القومي.

- نسخة مُعبأة من نموذج التقديم على الموقع، ويمكنك تحميل النموذج من هنـــــا.

- صورة بحجم الصورة الموجودة بجواز السفر.

- صورة كاملة للمتقدم بالطول.

ويمكنك الاطلاع على تفاصيل الوظيفة عبر الموقع الرسمي للعربية للطيران من هنــــــا.