أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده ستتعاون مع السعودية ضد أي "محاولة لزعزعة استقرار" سوق النفط، قبيل توجهه إلى الرياض، الأحد.

جاءت تصريحات بوتين في مقابلة تلفزيونية مع قنوات عربية، في وقت تمر المنطقة بمرحلة من التوتر بعد هجمات على منشآت نفطية سعودية، أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، واخرى استهدفت ناقلات نفط في الخليج.

وقال بوتين، خلال المقابلة التي نشرت قناة "العربية": "إذا اعتقد شخص ما أن أعمالا مثل الاستيلاء على الناقلات، والهجمات على البنية التحتية النفطية، ستؤثر بطريقة أو بأخرى على تعاون روسيا وأصدقائنا العرب فهم جميعا مخطئون".

وأضاف: "سنعمل مع المملكة العربية السعودية ومع شركائنا وأصدقائنا الآخرين في العالم العربي، من أجل تحييد وتقليل محاولات زعزعة استقرار السوق إلى الصفر".

تعاونت روسيا في الأعوام الأخيرة مع منظمة الدول المصدرة للنفط للحد من العرض، علما بأنها ليست عضوا فيها، ما ساهم في انتعاش الاسعار بعد تراجعها في شكل كبير بين 2014 و2015.

وأضاف: "هدفنا هو استقرار الوضع في أسواق الطاقة العالمية".

وتابع: "لقد أُنجز الكثير من العمل الإيجابي" لتحقيق هذا الهدف، مشيدا بدور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.