جمارك المطار تحبط تهريب مشغولات فضية بصحبة سعودي قادم من تركيا

أحبط ضبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة النيل القادمة من صبيحه، اشتبه محمد يوسف رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر في راكب سعودي قادم من تركيا وذلك نظرا لارتباكه وقصر المدة بين سفره وعودته.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي، وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة الإكسراي بمعرفة، محمد طلعت مأمور الفحص.

بعد ذلك، جاءت الإفادة بوجود أجسام معتمة ومتماثلة، وبالعرض على الدكتور صابر عبد الحميد مدير الحركة كلف محمود عبد الرؤوف بتفتيش الحقائب فتبين وجود 7.5 كيلو جرام من المشغولات الفضية مخبأة بين طيات الملابس .

وقرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 47 لسنة 2019.