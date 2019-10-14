7 رسائل من قيس سعيد للشعب التونسي بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية

وجّه أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، اليوم، عقب إعلان التلفزيون التونسي الرسمي عن فوزه بالانتخابات الرئاسية في تونس، خلفًا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، 7 رسائل للشعب التونسي أبرزها العمل بالدستور وبناء تونس الجديدة والاهتمام بالقضية الفلسطينية.

وانتشرت الاحتفالات في تونس ليل الأحد، إثر إعلان استطلاعات الرأي فوز قيس سعيّد برئاسة البلاد بفارق كبير عن منافسه رجل الإعلام نبيل القروي.

وألقى قيس كلمة على الشعب التونسي، بعد الإعلان عن فوزه، شكر فيها كل المواطنين والمواطنات، وحملت داخل طياتها 7 رسائل مهمة هي:

انتهاء عصر الوصاية

"انتهى عهد الوصاية وسندخل مرحلة جديدة في التاريخ".. بهذه الكلمات بدأ أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد كلمته للشعب التونسي، عقب شكر جميع طوائف الشعب التونسي من شباب وشيوخ وأطفال.

حمل الأمانة بأوزارها

وحاول قيس طمأنة الشعب التونسي، قائلًا: "ليطمئن الجميع على أنني سأحمل الرسالة والأمانة بكل صدق وإخلاص بكل أعبائها وأوزارها".

بناء تونس الجديدة

وأكد قيس تركيزه في الفترة المقبلة على رفعة تونس التي نادت بالحرية، قائلًا: "اليوم نحاول أن نبني بقدراتنا تونس جديدة، تونس التي صاح الشعب التونسي، في ديسمبر من سنة 2011، بجملة (الشعب يريد) وها أنتم تحققون ما تريدون".

الدولة مستمرة في تعهداتها الدولية

وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن الدولة ستستمر بقوانينها وتعهداتها الدولية، "ليطمئن الكثيرون لأننا نعرف حجم المسؤولية وما معنى الدولة التي يجب أن تستمر بكل تشريعاتها".

تجديد الثقة بين الحاكم والمحكومين

وحول العلاقات الداخلية للبلاد قال قيس: "علاقاتنا في الداخل ستنبنى على الثقة وعلى المسؤولية نحن في حاجة لتجديد الثقة بين الحكام والمحكومين".

العمل بالدستور

وأوضح قيس سعيد، أن الدستور سيكون شريك أساسي في فترة حكمه، حيث قال: "سنعمل في إطار الدستور وباحترم كامل لقواعد الدستور".

الاهتمام بالقضية الفلسطينية

القضية الفلسطينية كانت حاضرة في كلمة المرشح الرئاسي، الذي قال عنها: "سنعمل أيضًا في الخارج من أجل القضايا العابرة وأولها القضية الفلسطينية، كنت أتمنى هنا أن يكون العلم الفلسطيني إلى جانب العلم التونسي".

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 57,7% في 70% من مراكز الاقتراع، متجاوزة بذلك النتائج الاجمالية في الدورة الرئاسية الأولى والانتخابات النيابية. ومن المتوقع أن تنشر الهيئة العليا المستقلة النتائج اليوم الاثنين.

ونشرت عدد من مؤسسات استطلاع الآراء، تقديرات أولية عن فوز قيس سعيد (61 عاما) في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، وحصل على ما أكثر من 77% من أصوات الناخبين، في حين اكتفى منافسه رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي (56 عاما) بحوالي 23% من الأصوات.