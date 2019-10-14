قال الدكتور إبراهيم عطا رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية، إنَّ طقس اليوم يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة بمعدل درجة على جميع الأنحاء، لتصل درجة الحرارة اليوم على السواحل الشمالية الغربية لـ29 درجة مئوية، وعلى شمال سيناء والسواحل الشمالية الشرقية 30 درجة مئوية، وعلى القاهرة والوجه البحري والدلتا 30 درجة مئوية.

وأكّد "عطا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين فرح سعيد وهند النعساني، ببرنامج "صباح البلد"، على شاشة "صدى البلد" أنَّ طقس اليوم مائل للحرارة، أما جنوب سيناء والغردقة وشمال الصعيد، فدرجات الحرارة بها تصل إلى 34 درجة مئوية، وأقصى جنوب البلاد مازال الطقس به شديد الحرارة.

وأضاف "عطا"، أنَّ أهم الظواهر الجوية المؤثرة اليوم هي تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، وهو ما يزيد من تحسن الطقس، وقد يصاحب تكاثر السحب سقوط الأمطار على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

ولفت إلى أنَّ الشبورة المائية مازالت الظاهرة الجوية المؤثرة والخطيرة وخصوصًا على المناطق الشمالية والقاهرة والوجه البحري، وفي ساعات النهار المبكرة، شارحا أن معدلات الحرارة تبدأ في الإنخفاض من 21 ديسمبر.

واستكمل أنَّ درجة الحرارة الصغرى تكون من 21 درجة لـ28 درجة مئوية، ويكون الجو مائلًا للبرودة في آخر الليل وخاصة على المناطق المكشوفة، مشيرًا إلى أنَ أكثر المناطق التي تتأثر بانخفاض درجات الحرارة هي شمال الصعيد.