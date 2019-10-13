كشف الدكتور إبراهيم عطا رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، إذ تصل على القاهرة والدلتا والوجه البحري 34 درجة مئوية، وعلى جنوب سيناء والغردقة لـ35 درجة مئوية، وعلى شمال الصعيد 36 درجة مئوية، وأقصى جنوب البلاد ومنطقتي حلايب وشلاتين تصل لـ40 درجة مئوية.

وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج "صباح البلد"، على شاشة صدى البلد أنّ درجات الحرارة في فترة الليل تنقسم لجزأين على أنحاء الجمهورية كافة، ففي الفترة الأولى من الليل تكون معدلات الحرارة معدلة جدا على الأنحاء كافة، وفي آخر الليل وقرب الشروق يكون الطقس مائل للبرودة.

وشرح إبراهيم أنّ الظاهرة الجوية المؤثرة خلال الأيام السابقة والقادمة هي كثافة الشبورة المائية الموجودة، خاصة على السواحل الشمالية من البلاد والقاهرة والوجه البحري، وقرب جميع المسطحات المائية والمناطق المزروعة، وتظهر في ساعات النهار المبكرة وتتلاشى مع سطوع الشمس وتقدم ساعات النهار.

وأشار إبراهيم عطا إلى أن حالة البحرين الأبيض والأحمر ارتفاع الموج فيهما سيكون من مترين لمترين ونصف وهو مايؤكد أن الحالة العامة من معتدل لمضطرب ويكون مضطرب أثناء فترات الرياح، موضحا أن الرياح معتدلة على كافة أنحاء الجمهورية، وتنشط على شمال الصعيد وعلى خليج السويس وعلى جنوب سيناء.