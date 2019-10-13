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لا لتدمير أطفالنا.. أب يجري جراحة ختان لطفله عند "حلاق الصحة" ولما عيط رماه على الأرض

لا لتدمير أطفالنا.. أب يجري جراحة ختان لطفله عند "حلاق الصحة" ولما عيط رماه على الأرض

"المصرف المتحد" يمول مشروع أول ورشة لصناعة السيارة الكهربائية المصرية

"المصرف المتحد" يمول مشروع أول ورشة لصناعة السيارة الكهربائية المصرية

اللجنة العليا للمؤتمر: "إيجيبس 2020" ستكون النسخة الأكبر على الإطلاق

اللجنة العليا للمؤتمر: "إيجيبس 2020" ستكون النسخة الأكبر على الإطلاق

البنك العربي الأفريقي يحقق نموا 17.5% في صافي الدخل من العائد خلال 6 أشهر

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بنك مصر يطلق خدمة الإنترنت والموبايل البنكى

بنك مصر يطلق خدمة الإنترنت والموبايل البنكى

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