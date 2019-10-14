تعد البطارية بمثابة قلب السيارة وجوهرها الأساسي، فالسيارة بدون البطارية لا يكون لديها قدرة على التحرك أو القيام بأي شيء، لذلك، من المهم الانتباه جيدا لحالة البطارية ومشاكلها، لتجنب الأعطال المفاجئة.

قدم خبراء شركة "فورد" العالمية للسيارات، مجموعة من النصائح للحفاظ على بطارية السيارة وإطالة عمرها الافتراضي والحفاظ على كفاءتها إلى أطول وقت ممكن، وذلك من خلال عدة عناصر رئيسية يجب على مستخدمي السيارات الانتباه لها:

أولها عنصر "السلامة" حيث أن التعامل مع بطاريات السيارات له مخاطر كبيرة بسبب احتمالية التعرض لصدمة كهربائية قوية خاصة مع البطاريات التي تتكون من أكسيد الرصاص، إذ تحتوي على ألواح مصنوعة من الرصاص، يغمرها حمض الكبريتيك لتخزين الكهرباء وتحريرها عند الحاجة.

وأكد خبراء شركة فورد أن لبطارية السيارة القدرة على التسبب بصدمة كهربائية حتى لو كانت في حالة ضعيفة للغاية تمنعها حتى من تشغيل محرك السيارة، لذلك يتوجب توخي الحيطة والحذر أثناء استخدام أدوات الصيانة بغرض تضييق أو توسيع موصلات البطارية، كون هذه الأدوات المعدنية معرضة بسهولة للانزلاق من أيديكم لتوصل بين قطبي البطارية السالب والموجب، وهو أمر في غاية الخطورة قد يتسبب بالتعرض للحروق أو لصدمة كهربائية.

وشدد خبراء شركة فورد أيضا على عنصر "الصيانة" كونه سببا رئيسيا في الحافظ على كفاءة البطارية، ونصحت الشركة مستخدمي السيارات بالتأكيد على نظافة الكابلات الموصلة وضيقها وإحكامها على أطراف البطارية، لأن تآكل وصدأ حلقات البطارية وموصلاتها سيحد من قدرة محرك بدء التشغيل على سحب التيار من البطارية، وسيضعف كفاءة نظام شحنها ويمنع امتلائها بشكل كامل، كما نصحت الشركة بإزالة الصدأ عن حلقات البطارية وموصلاتها باستخدام فرشاة خشنة، أو ورق الصنفرة، أو حتى فرشاة معدنية.

ونوهت الشركة على مستخدمي السيارات أنه في حال وجود أغطية مخصصة للتحقق من مستوى المياه في البطارية، بالحرص على إبقائه في المستوى المطلوب، وعادة ما يكون ذلك أقل بإنش واحد من أعلى حجرة البطارية، وناشدت الشركة اصحاب البطاريات قائلة: "يمكنكم استخدام المياه المقطرة، لكن مياه الصنبور تفي بالغرض أيضاً، ولا تنسوا ارتداء حماية للعينين كنظارات السلامة أو النظارات الواقية عند القيام بذلك، وعادة ما توضع البطارية تحت غطاء محرك السيارة في مكان مخصص لها، حيث يتواجد حزام متين لتثبيتها، وما عليكم سوى شدّه بإحكام تجنباً لانزلاقها".