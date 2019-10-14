أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، خرائط الأماكن المتوقع سقوط الأمطار عليها، خلال الأيام المقبلة.

وأشارت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار في مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار اليوم قد تصل إلى 7 مليمتر على جنوب الصعيد والوادي الجديد وتقل شدتها على جنوب سيناء وخليج السويس وسواحل الشمالية للبحر الأحمر ووسط الصعيد.

أما عن طقس الثلاثاء، فمن المتوقع سقوط أمطار قد تصل شدتها إلى 10 مليمتر على سيناء وخليج السويس وتقل شدتها على السواحل الشمالية للبحر الأحمر ووسط الصعيد والوادي الجديد.

وعن طقس الأربعاء، فمن المتوقع سقوط أمطار قد تصل شدتها إلى 7 مليمتر على سيناء وخليج السويس وتقل شدتها على وسط الصعيد والوادي الجديد.

وشدد مركز التنبؤ بالفيضان بضرورة توخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار المتوسطة الشدة، والتي قد تصل إلى غزيرة في بعض الأماكن على سيناء وخليج السويس.

ويمكنك الاطلاع على خرائط الأمطار لليوم حتى بعد غد الأربعاء، من خلال الصور التالية: