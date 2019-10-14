مرتبات تصل 3000 جنيه.. الشروط المطلوبة للتقدم لوظائف شركة WE

أعلنت شركة إكسيد تنظيم يوم مفتوح للتقدم لوظيفة خدمة بالشركة المصرية للاتصالات WE غدا الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر الحالي، من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا، بمبنى شركة "أكسيد" بشارع اللاسلكي، في القرية التكنولوجية بالمعادي.

مرتبات وظائف WE

وأوضح ماجد أشرف مسئول التوظيف بقسم الموارد البشرية بالشركة، لـ"الوطن"، أن مرتبات الوظائف هي 2450 جنيها، 3000 جنيه، 3500 جنيه باختلاف درجة إجادة اللغة الإنجليزية.

شروط التقدم لوظائف WE

وجاءت الشروط المطلوبة للوظائف كالتالي:

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي.

ألا يزيد السن عن 30 سنة.

أن يكون موقف الجيش محدد للذكور.