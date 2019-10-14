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"الزراعة": نسعى إلى تحقيق مجتمع خال من الفقر والجوع والمرض

"الزراعة": نسعى إلى تحقيق مجتمع خال من الفقر والجوع والمرض

التحقيق في حريق محدود بصيدلية مستشفى مركزي ببني سويف

التحقيق في حريق محدود بصيدلية مستشفى مركزي ببني سويف

أزمة أحلام وأصالة مستمرة رغم محاولات صلح راغب علامة ورجاء الجداوي

أزمة أحلام وأصالة مستمرة رغم محاولات صلح راغب علامة ورجاء الجداوي

عطل مفاجئ بتطبيق Snapchat يؤثر على آلاف المستخدمين

عطل مفاجئ بتطبيق Snapchat يؤثر على آلاف المستخدمين

توقعات طقس الـ72 ساعة.. توقعات بسقوط أمطار قد تصل لسيول

توقعات طقس الـ72 ساعة.. توقعات بسقوط أمطار قد تصل لسيول

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رواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. تفاصيل النشرة الأسبوعية للتوظيف "طور وغير"

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متاحة طوال العام.. كل ما تريد معرفته عن مسابقة التربية والتعليم

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