استضافت الفنانة إسعاد يونس الفنان الكوميدي محمد عبدالرحمن في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

وذكرت يونس أنها راهنت على نجاح محمد عبدالرحمن منذ 5 سنوات وذكّرته بالموقف الذي أخبرته فيه أنها تراهن على نجاحه.

من جهته تحدث محمد عبدالرحمن عن تعلق الأطفال به وأن العاملين في الأستوديو يحضرون أبناءهم من أجل التقاط الصور معه، مشيرا إلى أنه أنجب "ليلي" وعمرها الآن 10 شهور.

وتحدث محمد عبدالرحمن عن بدايته الفنية، موضحا أنه كان يقلد أساتذته في المرحلة الثانوية وكان يجيد تقليد بعض الشخصيات غير المعروفة، والتي يعرفها بشكل شخصي، أمام زملائه.