ألقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بإشراف اللواء عمرو البيلي، مساعد الوزير لمرور العاصمة، القبض على سائق، لاتهامه بانتحال صفة أمين شرطة بجهاز الأمن الوطني.

وتبين من تحريات المقدم محمد شعلان رئيس وحدة مرور عين الصيرة، أن المتهم حضر إلى الوحدة، وزعم أنه أمين شرطة بالأمن الوطني، وأوهم المواطنين بقدرته على إنهاء اجراءات تراخيص السيارات والرخصة الخاصة مقابل مبالغ مالية، وجرى ضبط المتهم وبحوزته جهاز لاسلكي، تحرر محضر وأحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من العقيد إيهاب حسين رئيس مباحث المرور بالعاصمة، يفيد بضبط ا.ع.ب، 39 سنة، سائق، بشركة لصيانة السيارات، حال تواجده بوحدة تراخيص مرور عين الصيرة ـ دائرة قسم شرطة مصر القديمة لانتحاله صفة أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وبحوزته جهاز لاسلكي ماركة Kenwood 00 اثناء قيامه بإنهاء إجراءات استخراج رخصة قيادة للمدعو ع.ت.ع مقابل مبلغ مالي 1000 جنيه يتحصل عليها المتهم.

وعقب استخراج الرخصة، وبمواجهته بمعرفة المقدم محمد شعلان رئيس الوحدة، بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بقيامه بإيهام المترددين على الوحدة بأنه من رجال الشرطة وقدرته علي إنهاء إجراءات تجديد وترخيص السيارات ورخص القيادة خاصتهم مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها بعد إنهاء الإجراءات، وأضاف بأن الجهاز اللاسلكي المضبوط بحوزته خاص بجهة عمله، وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

ومن ناحية أخرى، كلف اللواء عمرو البيلي مدير المرور، جميع الضباط بشن حملات على جميع وحدات المرور وضبط السمسارة، كما جرى شن حملات على الميادين والشوارع لتسيير حركة المرور خاصة أمام المداراس والأماكن العامة ورفع السيارات المركونة.