تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

محكمة النقض تنظر في الطعون المقدمة لقضية "المغارة"

تنظر محكمة النقض، في الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "المغارة" بسوهاج.

وزارة الثقافة التونسية تستضيف اجتماع وزراء السياحة

تستضيف وزارة الثقافة التونسية الاجتماع المشترك الثاني لوزراء السياحة ووزراء الثقافة في الدول العربية الذي يبحث عددا من القضايا والموضوعات المشترك بين وزراء السياحة والثقافة العرب.

ختام فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للإفتاء

تختتم فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للإفتاء والذي عقدته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان: "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي"، بحضور وفود من كبار العلماء والمفتين من 85 دولة على مستوى العالم .

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تنظم فعالية خاصة

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة المعلومات والتوثيق) فعالية خاصة لتقديم مجموعة كبيرة من الكتب والمراجع إلى المكتبة المركزية بجامعة الموصل بالعراق.

دار الأوبرا تعلن عن تفاصيل الدورة الـ 28 من مهرجان الموسيقى العربية

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مؤتمراً صحفياً في تمام الساعة الخامسة مساء بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التي تقام في الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل.

منتدى خالد محي الدين ينظم ندوة "الإعلام المصري .. المشكلة والحل"

ينظم منتدى خالد محي الدين ندوة بعنوان "الإعلام المصري .. المشكلة والحل"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بمقر حزب التجمع بشارع كريم الدولة بالقرب من ميدان طلعت حرب.

مركز الحرية للإبداع ينظم احتفالية لذكرى انتصارات أكتوبر

ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، احتفالية لذكرى انتصارات أكتوبر، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء.

خالد سرور يفتتح معرض الفنانة التشكيلية أمل النحراوي

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض الفنانة التشكيلية أمل النحراوي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، بمركز كرمة بن هانئ الثقافي في متحف أحمد شوقي.

مسرح دمنهور يستضيف حفل كورال أطفال أوبرا الإسكندرية

يستضيف مسرح دمنهور التابع لدار الأوبرا المصرية حفل كورال أطفال أوبرا الإسكندرية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

المسرح الكبير بدار الأوبرا يستضيف حفل باليه "كليوباترا"

يستضيف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفل باليه بعنوان "كليوباترا" لفرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

المسرح المكشوف يستضيف حفلا لفرقة أحمد ربيع

يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية حفلا لفرقة الفنان أحمد ربيع، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

مسرحية "عشم إبليس" على مسرح الجمهورية

يستضيف مسرح الجمهورية بوسط البلد عرضا مسرحيا لفرقة الرقص المسرحي الحديث بعنوان "عشم إبليس"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

حفلا لمركز تنمية المواهب على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية

يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية حفلا لمركز تنمية المواهب، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

ندوة "مصر وعبور 73" يستضيفها مسرح سيد درويش

يستضيف مسرح سيد درويش بالاسكندرية ندوة بعنوان "مصر وعبور 73" تحت رعاية المجلس الأعلى للثقافة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.