تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الإثنين 14 أكتوبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

المحكمة الدستورية تنظم مؤتمرا للاحتفال بـ 50 عاما على إنشاء القضاء الدستوري

تنظم المحكمة الدستورية العليا مؤتمرًا صحفيًا، بمناسبة احتفالها بمرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستوري في مصر، وذلك في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.

انعقاد الدورة الـ 16 للجنة حقوق الإنسان العربية

تعقد أعمال الدورة السادسة عشر للجنةً حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

مركز المخطوطات ينظم ندوة بمكتبة الإسكندرية

ينظم مركز المخطوطات التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان "من صور الاتصال العربي السرياني"، وذلك في قاعة الأوديتوريوم بالمكتبة.

وزارة الاستثمار تشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي

تشارك وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة محافظي البنك الدولي التي تبدأ في واشنطن، وتناقش الاجتماعات موضوعات تتعلق بالآفاق الاقتصادية العالمية واستئصال الفقر والتنمية الاقتصادية وفعالية المعونات.

بدء أعمال ملتقى الحوار العربي الأوروبي السابع

تبدأ اليوم وحتى 17 أكتوبر الجاري، أعمال ملتقى الحوار العربي الأوروبي السابع، الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بمقرها بالنزهة. القاهرة

افتتاح المقر الرئيسي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالقاهرة

يفتتح وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة.

قصر ثقافة بورسعيد ينظم احتفالية حكاية وطن

ينظم قصر ثقافة بورسعيد التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة في تمام الساعة السابعة مساء، احتفالية تحت عنوان "حكاية وطن" احتفاء بالذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر المجيد.

احتفالية أم البطل في نقابة الصحفيين

تنظم نقابة الصحفيين، بالتعاون مع "مؤسسة سلوى علوان للثقافة والفنون"، احتفالية بعنوان "أم البطل"، تستضيف فيها عددا من أسر أبطال حرب الاستنزاف وأكتوبر وأمهات وزوجات الأبطال الذين استشهدوا في الحرب على الإرهاب، ويتم تكريمهن.

المعهد الثقافي الإيطالي ينظم احتفالية بالدورة الـ 15 ليوم الفن المعاصر

ينظم المعهد الثقافي الإيطالي، في تمام الساعة السابعة مساء، احتفالية بالدورة الخامسة عشرة ليوم الفن المعاصر، وذلك بمقر المعهد بالزمالك.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنظم الصالون السياسي الثاني

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الصالون السياسي الثاني، بمقر حزب التجمع، حيث تعقد التنسيقية جلستين: الأولى تحت عنوان "الديمقراطية وإعلاء ثقافة الحوار"، والثانية حول دور المرأة في العمل السياسي والاجتماعي.

الطريق إلى هرموبولس.. محاضرة في متحف الآثار

ينظم متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، محاضرة بعنوان "الطريق إلى هرموبولس الجديدة- فلسفة ومستقبل مدينة هرمس".

حفل شعري في المسرح الصغير بدار الأوبرا

يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية حفلا شعريا بعنوان "صالون مصر المبدعة" للشاعر محمد بهجت، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

فريق غنوة زمان على مسرح سيد درويش

يستضيف مسرح سيد درويش بالإسكندرية حفلا لفريق "غنوة زمان"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.