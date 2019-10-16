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10 نوفمبر.. حجز قطارات النوم لأسوان لإجازات منتصف العام

10 نوفمبر.. حجز قطارات النوم لأسوان لإجازات منتصف العام

إردوغان: لن ألتقي "بنس" أو "بومبيو" عند زيارتهما لأنقرة

إردوغان: لن ألتقي "بنس" أو "بومبيو" عند زيارتهما لأنقرة

محمد كريم يعود إلى القاهرة لتلقي واجب العزاء في عمه

محمد كريم يعود إلى القاهرة لتلقي واجب العزاء في عمه

"سد على شريان الحياة".. وثائقي يرصد سياسات مصر تجاه "سد النهضة"

"سد على شريان الحياة".. وثائقي يرصد سياسات مصر تجاه "سد النهضة"

جمعية فرنسية للأبحاث تعلن توقيف أحد أعضائها في إيران

جمعية فرنسية للأبحاث تعلن توقيف أحد أعضائها في إيران

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العدوان التركي على سوريا يسفر عن مقتل 70 مدنيا ونزوح 300 ألف في أسبوع

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