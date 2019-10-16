نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، في أثناء زيارة الفرقاطة الفرنسية متعددة المهام AUVERGN لميناء الإسكندرية، مع الفرقاطة المصرية "تحيا مصر" وإحدى غواصات قواتنا البحرية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بالارتقاء بمستوى التدريب، وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

واشتمل التدريب على تخطيط وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البارزة، بينها الدفاع ضد التهديدات غير النمطية بواسطة اللنشات السريعة المعادية، وتمرين تشكيلات الإبحار، والتي ظهر من خلالها مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، كما تم تنفيذ تمرين مكافحة الغواصات، وتدريبات المواصلات، إضافة إلى تبادل هبوط الطائرات على أسطح السفن.

تأتي التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، بما يُساهم في صقل المهارات وتبادل الخبرات، والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال، ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري في المنطقة.