تطلق وزارة الأوقاف غدا حملتها العالمية "هذا هو الإسلام" للتعريف بصحيح الإسلام بـ20 لغة طوال شهر ربيع الأول، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، من خلال المساجد والمدارس العلمية والندوات والمحاضرات والقوافل الدعوية والأئمة الموفدين إلى مختلف دول العالم، وشركائها في الحملة من مختلف دول العالم، بهدف بيان الوجه الحقيقي السمح للإسلام.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيانها أنّ الحملة تأتي في إطار دور مصر الريادي في نشر صحيح الإسلام وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي صدرتها الجماعات المتطرفة عن ديننا الحنيف، وفي إطار دور وزارة الأوقاف المصرية في بيان صحيح الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف.