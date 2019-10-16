قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية بكلية الحربية والبحرية

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية من حملة المؤهلات العليا لصالح الكلية الحربية للعمل كضباط محاربين والكلية البحرية للعمل كضباط بحريين.

صرح بذلك اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية في أثناء وقائع المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي على فيسبوك.

وذكر مدير الكلية الحربية أنَّ التخصصـات المطلوبة للكلية الحربية من خريجي كليات الجامعات الحكومية من المؤهلات الآتية (تربية رياضية – تجارة – حقوق – زراعة – لغات "إنجليزي - عبري - روسي - فرنسي - سواحيلي" – علوم من جميع التخصصات – حاسبات وتكنولوجيا المعلومات – ألسن من جميع التخصصات – لغات وترجمة من جميع التخصصات – إقتصاد وعلوم سياسية – الاعلام والصحافة - الآداب تخصص إعلام وعلم نفس)، على أن يكون التقدير (جيد فأعلى) وألا يزيد السن في 1/10/2019 على 24 سنة، وأن يكون الطالب حاصل على المؤهل الجامعي في عام 2018/2019 فقط، على أن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية عامين ميلاديين.

وبالنسبة للشروط الخاصة والتخصصات للملتحقين بالكلية البحرية، يقبل خريجي كليات الهندسة من الجامعات الحكومية فقط في التخصصات الآتية (هندسة الحاسبات – هندسة كهرباء قوى – هندسة الإتصالات/الإلكترونيات – هندسة ميكاترونيك – هندسة بحرية "بناء سفن" – تخصصات الهندسة التطبيقية "تقنية النانو") على أنَّ يكون حاصل على المؤهل بتقدير (مقبول فأعلى) .

ولا يقبل خريجي الجامعات الخاصة والأكاديميات والمعاهد الخاصة بإستثناء تخصص هندسة بحرية وبناء سفن من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وذلك بعد اعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات.

كما يقبل خريجي كليات العلوم من الجامعات الحكومية فقط في التخصصات الآتية: (علوم فلك – علوم أرصاد جوية – علوم فضاء – علوم فيزياء – علوم رياضيات – علوم حاسبات – علوم كيمياء – علوم بحار)، على أنَّ يكون الطالب حاصل على المؤهل بتقدير (جيد فأعلى)، وبالنسبة للتخصصات المطلوبة لكليات التربية يقبل خريجي كليات التربية من الجامعات الحكومية فقط في التخصصات الآتية: (الفيزياء -الكيمياء - الرياضيات) على أنَّ يكون حاصل على تقدير (جيد فأعلى)، كما يقبل خريجي كليات حاسبات وتكنولوجيا المعلومات من الجامعات الحكومية فقط بتقدير (جيد فأعلى).

على ألا يزيد السن في الأول من أكتوبر 2019 على 24 سنة لخريجي (العلوم - التربية - الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات) وعلى 25 سنة لخريجي كليات الهندسة على أنَّ يكون حاصلاً على المؤهل في العام 2018/2019 فقط، ومدة الدراسة بالكلية البحرية عامين ميلاديين..

الشروط العامة للقبول:

وبالنسبة للشروط العامة للقبول فيشترط في جميع المتقدمين ما يلي:

- أنَّ يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين مصريين.

- ألا يكون الطالب أو أبويه أو جديه مكتسبين أو متقدمين للحصول على أي جنسية أخرى.

- ألا يكون المتقدم سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف.

- أنَّ يكون حسن السير والسلوك.

- أنَّ يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج في أثناء الدراسة.

- ألا يكون ااستقال أو فصل تأديبياً من أي كلية أو معهد أو مدرسة.

- ألا يكون أعفي من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.

- أنَّ يجرى إرفاق بيان المعاملة التجنيدية وتستخرج من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم.

- ألا يقل الطول عن 170 سم.

- أنَّ يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبي للقوات المسلحة.

- لا يجوز إعادة الكشف الطبي على الطالب في نفس الدفعة المتقدم لها بنفس العام حالة عدم لياقته الطبية.

- أنَّ يجتاز إختبارات اللياقة البدنية بنجاح.

- لا يجوز إعادة هذا الاختبار في نفس الدفعة حالة عدم اجتياز الإختبار.

- أنَّ يجتاز اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من ارتفاع 7.5 متر دون تردد وللمرة الأولى.

- اجتياز الاختبارات النفسية المقررة.

- أنَّ يجتاز الطالب الاختبار الشخصي (كشف الهيئة) وفقاً لتقييم لجنة الاختبار وكذا درجات تفوقه.

- أنَّ يجتاز العرض الطبي العام والذي يشتمل على التحاليل التخصصية المتقدمة.

- أنَّ يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل لشروط التقدم للكلية (الحربية – البحرية) مع تأكيد أنَّ تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول والتي على أساسها جرى قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية.

- أنَّ يلتزم الطالب بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعي.

- أنَّ يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية فقط وليس "الجامعات الخاصة –المعاهد العليا– الأكاديميات".

- يسمح للضباط الاحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حالياً بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط.

- اجتياز الشروط الخاصة باختبارات الكلية البحرية (السباحة) والاختبارات التفضيلية.

وتكون مدة الدراسة عامين ميلاديين لجميع التخصصات،علمًا بأنَّه سيجرى فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسي بالكلية الحربية بمصر الجديدة، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 19/10/2019.