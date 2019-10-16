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جامعتا بني سويف وأسوان تحتلان المركز الأول مصريا في القطاع الهندسي

جامعتا بني سويف وأسوان تحتلان المركز الأول مصريا في القطاع الهندسي

بدء التشغيل التجريبي لمركز جراحة القلب والصدر بالمنصورة قبل نهاية 2019

بدء التشغيل التجريبي لمركز جراحة القلب والصدر بالمنصورة قبل نهاية 2019

محافظ كفر الشيخ يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة دسوق

محافظ كفر الشيخ يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة دسوق

مسؤول فلسطيني: الانتخابات العامة مدخل لترتيب الوضع الداخلي

مسؤول فلسطيني: الانتخابات العامة مدخل لترتيب الوضع الداخلي

رئيس وزراء إسبانيا يجري محادثات طارئة بسبب احتجاجات كاتالونيا

رئيس وزراء إسبانيا يجري محادثات طارئة بسبب احتجاجات كاتالونيا

تأجيل محاكمة مقاول الشائعات لجلسة 7 نوفمبر

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