أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارا بتحديد سعر المازوت بالمواصفات العادية بمبلغ 1500 جنيه للطن، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1554 لسنة 2019.

حدد القرار الصناعات الغذائية التي يشملها القرار، وهي: "إنتاج وتكرير السكر، ضرب الأرز، إنتاج المكرونة، إنتاج وتكرير زيوت الطعام، مطاحن الدقيق، الصناعات الغذائية الكائنة في مناطق غير متوافر بها البنية التحتية لمرافق الغاز الطبيعي، وفقا لخطاب معتمد من الجهة التي تحددها الهيئة العامة للبترول".

ونشرت جريدة الوقائع المصرية، نص القرار الذي حمل رقم 909 لسنة 2019، ويمكن الإطلاع على نص القرار من هنـــا