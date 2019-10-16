قال رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، اليوم، إنه سيرعى مؤتمراً وطنياً لإعادة النظر بالدستور وفقراته، مشددا أن هناك مشكلة حقيقية في قانون الانتخابات تتطلب إيجاد الحلول المناسبة لها.

وأضاف صالح، خلال استقباله عددا من شيوخ العشائر، بحسب بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية، أن "الدستور كفل حق التظاهر، والحفاظ على السلم وسلامة المتظاهرين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة ما يتوجب على الدولة معاقبة المتورطين بإطلاق النار على المظاهرات وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

وأشار إلى أهمية وجود إصلاح جوهري وجدي في بناء الدولة ومؤسساتها، معتبراً أن الفساد الموجود هو أساس البلاء ولم يأت من فراغ وإنما جاء بسبب العنف والإرهاب والحرب والحصار.

وأوضح الرئيس العراقي، أن الدولة متلكئة وبطيئة في عملها حتى في الظروف الاعتيادية، مضيفا أن أول القضايا التي يجب أن نقوم بها هي التحقيق في مقتل المتظاهرين والقوات الأمنية والقضية الثانية إصلاح المنظومة الحكومية الموجودة في العراق لأنها غير مجدية.

وتابع صالح: "أمامنا تحدٍ كبير هو الاحتقان والسخط والألم الذي يعتصر قلوب العراقيين والذي لا يوصف لذا يجب أن نجعل من هذه الأزمة ومن هذه الدماء الذكية التي سالت دافعاً للإصلاح"، مشدداً أنه واجبنا هو الدعوة إلى ضبط النفس والتهدئة لكن مع الإصرار على الإصلاح وليس التغاضي عن هذه المشاكل التي يتظاهر من أجلها العراقيون.