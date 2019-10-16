أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، اليوم، قوة الشراكة الأمريكية طويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية والتزام البلدين المشترك بالعمل مع الشركاء الإقليميين لمواجهة النفوذ الإيراني الخبيث وتعزيز الأمن والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، موضحة أن هذا التأكيد جاء خلال لقاء وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل بنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان آل سعود ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير بالسعودية التي يزورها المسؤول الأمريكي حاليا.

وأشارت أورتاجوس، إلى أن هيل وجه الشكر للقيادة السعودية على دورها، الذي لا يقدر بثمن، في المساعدة على تعزيز الحوار بين الأحزاب في اليمن وعلى دعمها السخي لعمليات الإغاثة الإنسانية في جميع أنحاء تلك الدولة، مشددا على مساندة الولايات المتحدة القوية للدبلوماسية التي تتوسط فيها الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية في اليمن.

وكان الجبير، التقى، اليوم، مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكي ديفيد هيل، العلاقات الثنائية بين البلدين، وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.