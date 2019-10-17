تحدّث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن قرار بإجراء اختبارات مميكنة في كليات الطب بمصر بالكامل، لتحييد العمل البشري، متابعا: "عاوزين نميكن العملية عشان نحيد العامل البشري، وميبقاش فيه مجال للمجاملة أو حد يقول ابن فلان، ومش بنتكلم عن كلية الطب أو الطب العسكري بس، إحنا ماشيين على إننا نميكن كل الاختبارات في الدولة المصرية فيما يخص الجامعة".

وأضاف السيسي خلال كلمته في حفل تخريج الدفعة الأولى بكلية طب القوات المسلحة في مركز المنارة بالتجمع الخامس، أنّ تطوير التعليم ليس عبارة عن جامعات جديدة فقط لكنه أسلوب، متابعا: "الأسلوب مهم، وهنتعامل بيه مع أولادنا وبناتنا في الإعداد والتأهيل والاختبار والتقييم، عشان كل واحد ياخد حقه، عشان لما نقول الطالب امتياز تكون كل المعايير اللي موجودة في العالم، يكون ابني وبنتي امتياز، وده هيتم خلال سنتين".

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي سيحضر صباح اليوم الخميس، حفل تخريج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة، دفعة المشير محمد عبدالغني الجمسي.