أكد الدكتور أحمد عطية، وزير الأوقاف اليمني، أن توحيد الخطبة في جمهورية مصر العربية أنموذج يستحق التقدير، وأنه يسهم في جمع الكلمة، ويحصن المجتمع من الفكر المتطرف، ويجب تعميمه.

وأضاف، في كلمته التي ألقاها اليوم، أثناء إطلاق الحملة العالمية للتعريف بصحيح الإسلام ( بعشرين لغة ) تحت عنوان ” هذا هو الإسلام ” خلال شهر ربيع الأول بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مصر سباقة في الشأن الديني، وأن فكرة حملة "هذا هو الإسلام" التي تطلقها وزارة الأوقاف المصرية ستشهد نجاحا كبيرا لأن الجميع يحب مصر ويحب ما ينتج عنها.

وأكد بيان الأوقاف أن حملة الوزارة العالمية "هذا هو الإسلام"، التي أطلقتها من مقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تستمر طوال شهر ربيع الأول تحظى بمشاركة عالمية ودولية واسعة وعالية المستوى، حيث شارك في إطلاق الحملة وتبنيها كل من:

الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، الدكتور أحمد عطيّة وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، الدكتور علي جمال بنجور وزير الشئون الإسلامية الغيني، الشيخ مولود دودتيش مفتي صربيا، الكاتب والمفكر السعودي الدكتور عبدالله فدعق، الدكتور محمد البشاري عميد معهد ابن سينا بفرنسا، الدكتور أبو بكر دوكوري مستشار رئاسة الجمهورية للشئون الإسلامية ورئيس المجلس التنفيذي للإيسيسكو ، الشيخ علي الهاشمي مستشار رئيس دولة الإمارات للشئون الدينية، الشيخ نفيع الله عشيروف المفتي العام للإدارة المركزية لمسلمي القسم الأسيوي بروسيا، الدكتور جمال أبو الهنود مستشار وزارة الأوقاف والشئون الدينية بدولة فلسطين، الشيخ صلاح المستاوي من كبار علماء تونس.

ومن المقرر أن تنطلق الحملة محليا في جميع مساجد مصر بالمدن والقرى والنجوع في الخطب والدروس والندوات والقوافل الدعوية , وتنطلق الحملة عالميا بعشرين لغة بشراكة عالمية واسعة قصد توصيل صوت الإسلام الوسطي الصحيح إلى الإنسانية جميعًا تحت شعار "رحمة – تسامح – سلام".